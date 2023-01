Kijkcijfers Opsporing verzocht stijgen, maar zijn nog steeds gehalveerd door verhuizing naar NPO 2

Mysterieu­ze ‘knappe jongen’ meldt zich bij Eva Jinek na zoektocht: ‘Daar ga je!’

De zoektocht die Eva Jinek vorige week is gestart naar ‘een knappe jongen’ die te gast was in haar uitzending is geslaagd. Tariq Schouten, zoals de mysterieuze jongeman blijkt te heten, meldde zich bij de presentatrice nadat hem ter ore was gekomen dat hij door haar werd gezocht. ‘Tariq: daar ga je man, geniet ervan!’

7:46