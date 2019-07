Kijkcijfers Tour door het dak na spannend weekend in Frankrijk

Foto's Niet alleen luisteren, maar ook kijken naar de Tourflits

7:03 Het Tourcafé van Radio Tour de France in Hilversum trekt direct na de opening een flink publiek. Net als het Top 2000-café over een paar maanden op dezelfde plek. Het moet met magie van de programma’s te maken hebben, vermoedt bedenker en presentator Robbert Meeder. ,,Want in essentie is kijken naar radio gewoon heel saai.’’