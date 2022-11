Kijkcijfers zakken in: wedstrijd met Qatar minst bekeken Oranje-duel op eindtoernooi deze eeuw

20 jaar later Zes redenen waarom we nooit genoeg krijgen van kerstfilm Love Actually

Hugh Grant, Emma Thompson en andere sterren uit Love Actually vieren vandaag het twintigjarig bestaan van de Britse klassieker in een tv-reünie. Filmverslaggever Gudo Tienhooven begrijpt de grenzeloze liefde voor deze evergreen. Zes redenen waarom we er nooit genoeg van krijgen.

29 november