Kijker laat prestigeproject Avastars links liggen: slechts 214.000 belangstellenden

Avastars , waarin virtuele personages optreden gecreëerd door een danser en zanger, kende vorige week al een matige start met 304.000 belangstellenden . Op sociale media kreeg het programma de volle laag. Het is naar verluidt een van de duurste programma’s van Talpa van de afgelopen tijd. Aan de show doen verschillende bekende artiesten mee zoals Klaasje Meijer en Ben Saunders.

De meeste kijkers stemden hun tv vrijdagavond op primetime af op het schaatsen. Ruim 1,4 miljoen kijkers zagen op NPO 1 de 500 meter op de WK afstanden. Vanwege het schaatsen werd de serie Flikken Maastricht later uitgezonden. Naar de tweede aflevering van het zeventiende seizoen keken bijna 1,3 miljoen mensen, iets minder dan de bijna 1,7 miljoen van vorige week.

Verraders

Op RTL 4 ging een nieuw seizoen van De Verraders van start. De derde reeks begon met iets meer dan een miljoen kijkers en is daarmee de minst bekeken seizoenstart geworden. De eerste twee behaalden scores van bijna 1,2 miljoen en bijna 1,6 miljoen.

