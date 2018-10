Kijker wordt zelf regisseur in nieuw seizoen Netflixserie Black Mirror

Nienke Plas: ‘Ik denk nooit: dit is te heftig’

7:42 Nienke Plas (32) gaat lekker. De YouTube-ster is genomineerd voor de Televizier Talent Award, zit momenteel in Expeditie Robinson, gaat het theater in en start vandaag een onlineserie voor deze site: Onbeperkt met Nienke.