Kijkers Baantjer klagen over onverstaanbare dialogen

Anouk reageert op ruzie met Lil’ Kleine: Wat een sensatie

16:27 Anouk heeft vanmiddag voor het eerst gereageerd op de ruzie tussen haar en Lil’ Kleine. De twee vlogen elkaar tijdens de opnames van The Voice of Holland in de haren en het gerucht ging dat ze zelfs niet meer wilden samenwerken. ,,Ik zit gewoon in die stoel hoor bij de liveshows, no worries", maakt de zangeres vandaag duidelijk.