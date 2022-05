Kijkers en BN’ers unaniem lyrisch over finale-optreden S10: ‘Supermooi, breekbaar en klein’

Dan Karaty is vandaag een jaar clean: ‘Het resultaat is het waard’

Een mijlpaal voor Dan Karaty: het tv-jurylid is vandaag precies een jaar clean. Dat laat de 45-jarige Karaty weten bij een vrolijke foto waarop een ballon met het cijfer 1 te zien is. ‘Ik had een keuze: geef dat ene ding op voor al het andere - of - geef alles op voor dat ene ding.’

