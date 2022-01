Kijkers ergeren zich aan stem nieuwe Big Brother: ‘Wat een verschrikking’

Vanavond nemen acht bewoners hun intrek in het huis, waar ze honderd dagen afgesloten van de buitenwereld moeten blijven. De makers beloven dat het nieuwe seizoen ‘zwaarder, spannender en onvoorspelbaarder’ wordt dan vorig jaar. Ook krijgt de kijker meer invloed op het verloop van het spel.



Het Big Brother-huis is voor het nieuwe seizoen niet alleen volledig aangepast, ook Big Brother zelf is compleet nieuw. De Vlaamse voice-over Jeroen Medaer, die eerder nog de stem van Big Brother was, keert niet terug. Wie zijn stokje heeft overgenomen is vooralsnog een mysterie, maar een groot deel van de kijkers van de realityserie is allesbehalve te spreken over de nieuwe stem.