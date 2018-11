Kijkers ergeren zich aan stortvloed reclame in RTL5-show Boxing Stars

John de Mol voert lijst schatrijke BN'ers aan in Quote 500

8:04 John de Mol is ook dit jaar weer de hoogst genoteerde bekende Nederlander in de jaarlijkse Quote 500, de lijst van Nederlandse rijken. De mediamagnaat en Talpabaas is een plekje gestegen en bezet dit keer de vierde plaats met een geschat vermogen van 2,7 miljard euro, zo heeft het zakenblad bekendgemaakt.