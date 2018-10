Kijkers Expeditie Robinson in shock: 'Meest bizarre aflevering ooit!'

Tony Junior deed het goed op het eiland. Hij wist proeven te winnen, voelde zich zelfs een baas en mocht een sterk team samenstellen toen kamp Zuid en Noord werden samengevoegd. Maar gisteravond heeft hij de kijkers van het populaire programma compleet verrast met een bizarre actie.



De dj had een plan in werking gezet om Donny weg te stemmen. En met succes. ,,Het is wat het is, hè. Twee kapiteinen op een schip gaat niet werken", reageerde Donny. Maar wat niemand zag aankomen was het vertrek van Tony. ,,Ik ga met Donny mee. Ik trek het niet meer. Ik ga ook van het eiland af", kondigde hij doodleuk aan.



Reden genoeg voor de kijkers thuis om zich eens flink op te winden op sociale media. 'What the f*ck?', luidden niet een, niet twee, maar tientallen berichten op Twitter. 'Meest bizarre aflevering ooit', reageerden andere mensen vanaf hun bank.