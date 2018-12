Kijkers Flikken Maastricht in shock door dood populair personage

Frieda Mechels werd gespeeld door Ria Eimers. Ze was sinds 2012 te zien als de hoofd-inspectrice in de serie en had de leiding over Floris Wolfs (Victor Reinier) en Eva van Dongen (Angela Schijf). In de laatste minuten van de aflevering wordt Mechels onder verdachte omstandigheden dood in haar tuin aangetroffen door Floris Wolfs. Kijkers zijn onthutst en snappen niks van haar onverwachte overlijden.



‘NEEE! Mechels dood?!', en ‘Wát een aflevering. Wat een verhaallijnen!', luiden de reacties op Twitter. De kijkers thuis kunnen nauwelijks geloven dat de hoofd-inspectrice om het leven is gebracht in de serie. 'Ik mis Mechels nu al. No joke', schrijft een kijker.



Het was vandaag zonder de opmerkelijke finale ook al een bloedstollende aflevering. Brigadier Marion Dreesen werd van de weg gereden, maar overleefde de op haar geplande moordpoging. Het lijkt er sterk op dat de twee opmerkelijke gebeurtenissen in verband staan met een complot.