Kijkers geraakt door bijzonder eerbetoon aan gebarentolk Irma

Even tot Hier is sinds vorige maand weer te zien op de buis. Wegens het coronavirus zijn de uitzendingen anders ingericht én korter dan normaal. Dat mag de pret echter niet drukken. Ruim 1,3 miljoen mensen zaten gisteravond aan de buis gekluisterd voor de satirische show, waarin door middel van muziek wordt teruggeblikt op het nieuws van de afgelopen dagen.



Doventolk Irma Sluis is, sinds haar verschijning tijdens de persconferenties, al weken hot topic. Ze ging viraal toen ze op formidabele wijze het bijzondere woord ‘hamsteren’ tolkte. Hoewel Irma niet had gerekend op alle aandacht en daar ook eigenlijk niet op zat te wachten, is er geen ontkomen meer aan. Vooral toen de NOS deze week bekendmaakte dat Irma voorlopig niet meer te zien zal zijn tijdens de persconferenties, barstte het los. De Drentse band Mooi Wark bracht al een eerbetoon aan haar, maar gisteren was het dus de beurt aan Paul de Leeuw en Simone Kleinsma. En ook die ode kwam bij veel kijkers binnen.