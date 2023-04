Kijkers huiveren van misstanden op zorgboerderij in aflevering Undercover in Nederland

Wat onderzoeksjournalist Alberto Stegeman tegenkwam bij een zorgboerderij in Groningen was de ‘heftigste undercoverzaak’ die hij ooit heeft meegemaakt. Hij schakelde de politie in, die onmiddellijk ingreep. Zondagavond zagen 646.000 kijkers wat Stegeman aantrof in het nieuwe seizoen van Undercover in Nederland .

Nadat Stegeman van oud-medewerkers hoorde dat gehandicapte bewoners structureel werden vastgebonden, bekogeld en geslagen, besloot hij onderzoek te doen bij Aurora Borealis in het Groningse Wedde. In talkshow Op1 vertelde hij vrijdag al dat dit de heftigste undercoverzaak is die hij in achttien jaar heeft meegemaakt.

Stegeman ging dit keer niet zelf vermomd op pad, maar stuurde er een collega op af die met een smoes over een snuffelstage binnen wist te komen. Zij legde op camera huiveringwekkende zaken vast. Zo filmde ze onder meer hoe medewerkers de bewoners vernederden. Zo wordt bij een kwetsbare man door een medewerker een wasmand over zijn hoofd en romp gezet: ‘het gevang’. ,,Hoe ziet de wereld er nu uit achter tralies?’’ Een collega kijkt toe en zegt instemmend: ‘waar je hoort’.

De misstanden bleven jaren onder de radar: tussen 2007 en 2020 is de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd nooit op controle geweest. Een vergunning voor een kleine zorgboerderij is dan ook niet nodig. Er zouden wel twee meldingen zijn geweest bij de inspectie, maar die kan deze signalen niet terugvinden in de systemen. Stegeman zag echter dat de mishandelingen in dagrapporten van medewerkers gewoon staan beschreven. Die rapporten zijn echter nooit door de inspectie ingezien.

Politie pakt zorgmedewerkers op

Door het bewijs dat Stegeman verzamelde en doorspeelde naar de politie, is de zorgboerderij nu gesloten en zijn de bewoners elders ondergebracht. Zes medewerkers zijn opgepakt. De beelden van Stegeman vormen onderdeel van het onderzoek en ondersteunen de aangiftes en getuigenverklaringen, liet de politie eerder weten.

Kijkers reageren met afschuw op de beelden uit het SBS 6-programma. ‘Dit kan niet waar zijn’, schrijft de een. Een ander: ‘Mijn hemel, mensen zijn echt beesten.. en het ergste is, deze slachtoffers kunnen nooit aan anderen vertellen wat hen wordt aangedaan’. Een begeleider in de gehandicaptenzorg schrijft dat ‘haar hart in duizend stukjes’ is gebroken na het zien van de beelden.

Ook cabaretier en zorgvrijwilliger Richard Groenendijk reageert geschrokken. ‘Je maag draait om van de undercoverbeelden die Alberto Stegeman en zijn team maakten in een zorgboerderij voor mensen met een beperking’, schrijft hij op Instagram. ‘Ónmensen zijn het. Ben er gewoon ziek van en ze mogen van mij voorgoed op water en brood. Wát een zieke wereld toch soms.’

