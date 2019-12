Kijkers in tranen bij laatste aflevering Hendrik Groen: ‘Geef ze de Televizierring’

Kerstwon­der: cabaretduo Yentl en de Boer bevalt gelijktij­dig

Cabaretduo Yentl (Schieman) en (Christine) de Boer was al bijna simultaan zwanger, maar is nu ook vrijwel gelijktijdig bevallen. Beide vrouwen kregen een kerstkindje en tussen de geboorte zat slechts 2,5 uur. Al werd de kleine spruit van De Boer op eerste kerstdag geboren en die van Yentl in de eerste minuut van tweede kerstdag.