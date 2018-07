Kijkers kraken nasynchronisatie Duitse serie Bad Banks massaal af

Op Twitter regent het reacties van kijkers die de eerste aflevering van Bad Banks op NPO 1 een mislukt experiment noemen. 'Het lijkt wel een slechte kinder Disney-serie', oordeelt iemand. 'Eén minuut naar Bad Banks gekeken. Ik moet erom lachen, maar het is om te huilen', 'Verneukt een misschien best leuke serie, maar dit is niet te doen' en 'Alsof je een slechte jaren 80 kung-fu film kijkt' klinkt het ook.

Vertrouwen

De NPO maakte vorige week bekend dat de nasynchronisatie een eenmalig project betreft. Frans Klein, directeur bij de NPO, liet weten dat hij erg benieuwd is naar de reacties. ,,We hebben er veel vertrouwen in. Daarom geven we de nagesynchroniseerde versie een prominente plek op NPO 1'', aldus Klein. Voor Barry Atsma was het inspreken van zijn rol als bankier niet nieuw. ,,Maar het inspreken van mijn eigen rol wél. De spanning van de allereerste scène van Bad Banks kwam direct terug. In de studio heb ik elke scène, elke zin opnieuw gespeeld en beleefd, maar dan in mijn moedertaal."