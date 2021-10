Kijkers missen Paul de Leeuw in zeer expliciete Ranking the Stars

De eerste aflevering van het vernieuwde Ranking the Stars heeft unaniem voor heimwee gezorgd op sociale media. Tientallen kijkers misten Paul de Leeuw als presentator en zeiden dat de show zonder hem niet hetzelfde is, hoe goed Eddy Zoëy het ook doet. Die beloofde dat de nieuwe reeks zachtaardiger zou zijn, maar het tegenovergestelde bleek het geval.

Ranking the Stars was jarenlang onlosmakelijk verbonden aan Paul de Leeuw, die er in 2006 mee begon. Het nieuwe seizoen presenteert hij niet, omdat hij onlangs zijn contract bij RTL beëindigde.



De Leeuw bleef losse projecten doen voor het bedrijf, maar zei dat hij Ranking the Stars tot zijn grote teleurstelling niet meer mocht maken. RTL ontkende dat en sprak van een eigen keuze van Paul. Die was naar verluidt ontevreden omdat de show bij RTL 5 te zien zou blijven en niet, zoals hem was beloofd, op RTL 4. Afgelopen zomer werd duidelijk dat Eddy Zoëy het stokje overneemt.

De heimwee op Twitter was niet zozeer kritiek op Eddy, als wel een duidelijk gemis van Paul. ‘Ranking the Stars zonder Paul de Leeuw is geen Ranking the Stars’, luidde een van de vele berichten op Twitter, waar het programma trending topic was. ‘Paul de Leeuw was helemaal in zijn element en maakte het hele programma.’ Dat gevoel leefde unaniem:

Seksueel expliciet

Met de komst van Eddy Zoëy zou het programma ook een ander karakter krijgen, beloofde hij vandaag. Het zou geen ‘afzeiktelevisie’ meer zijn. ,,We willen het iets meer positief maken met meer vriendschap. Het hoeft niet altijd keihard te zijn of met een gestrekt been erin.’’

Dat betekent in elk geval niet dat de show minder plat is, bleek vanavond. Hoewel de grappen de afgelopen jaren soms vaker seksueel expliciet waren, sprak nog nooit eerder iemand van een ‘naar binnen geschoten clitoris’, zoals Gaby Blaaser zei over Willie Wartaal bij de vraag welke van de BN'ers voor het meeste vuurwerk zorgt in bed. Ook hygiënekenner Rob Geus moest het ontgelden, want die krijgt volgens de influencer ‘alleen nog een spons nat’.

Aangever in plaats van grappenmaker Eddy Zoëy zag op voorhand al aankomen dat hij vergeleken zou worden met Paul de Leeuw en wellicht niet grappig zou worden gevonden. Maar dat is niet zijn rol, legde hij uit. Anders dan Paul is hij een soort aangever, zodat de BN’ers grappen kunnen maken. Als er uiteindelijk maar gelachen wordt. ,,Eigenlijk vind ik dat wel een verlichting. Ik had het veel moeilijker gevonden als ik net als Paul de Leeuw heel scherp en heel grappend moest zijn met een verwachte grapdichtheid van 100 per minuut. Dan had ik nee gezegd.’’

