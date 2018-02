Kijkers Moordvrouw geschokt door dood geliefd karakter

Tot nu toe is het een totaal ander seizoen dan de kijkers van Moordvrouw gewend zijn. Het team rond rechercheurs Fenna Kremer (Wendy van Dijk) en Evert Numan (Thijs Römer) is niet langer werkzaam bij de politie, maar werkt nu voor de AIVD. Daar krijgen ze te maken met een meesterhacker onder de naam Polaris.



In de aflevering van vanavond komt Liselotte hem steeds dichter op het spoor. En ze besluit op een persoonlijke uitnodiging in te gaan. Onderweg vindt een aanslag in een tunnel plaats. Als ze samen met Fenna hulp verleent, komt ze oog in oog te staan met Polaris. Die haar een dodelijk spuitje geeft. Huilend komt Fenna erachter, dat haar collega niet meer in leven is.



Op social media heerst er veel commotie over de plotselinge dood van het populaire karakter. Hardop wordt er afgevraagd: 'Wie vond het een goed idee om Liselotte uit de serie te schrijven.' Ook geven een aantal kijkers aan te moeten huilen, omdat Fockeline Ouwerkerk niet meer terug keert in haar rol als Liselotte.



Het is de tweede keer dat een geliefd karakter omkomt in Moordvrouw. Eerder moesten kijkers al afscheid nemen van Menno de Waard (Porgy Franssen). Hij werd vermoord in het ziekenhuis. Renée Soutendijk vertrok ook uit de serie. Haar karakter Carla Vreeswijk bleef wel leven.