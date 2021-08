Kijkers niet gecharmeerd van ‘betweterige’ Bram Douwes: ‘Tja, dit is écht wie ik ben’

Zijn nachtmerrie was om na één aflevering uit tv-quiz De slimste mens te vliegen, dus bereidde Bram Douwes zich tot in de puntjes voor. Hij speelde oude quizzen, prentte het journaal in zijn hoofd en las de krant ‘met een penetrante blik’. ,,Ik dacht steeds: zou dit een vraag kunnen zijn? Ik denk dat ik enigszins pienter ben. Dat wilde ik graag laten zien. Het zou ook ZÓ ZONDE zijn om maar kort mee te spelen.” Douwes gaat spontaan luider praten, zoals hij ook deed op televisie. ,,O ja, dat harde praten. Dat is enthousiasme. Of fanatisme.” Douwes speelde - de tv-quiz is net over de helft - als enige kandidaat zeven keer mee en was drie keer winnaar van de dag. Daarmee voert hij het klassement aan en maakt hij een grote kans op de eindzege. Wanneer hij een vraag niet weet - topografie en flora en fauna zijn niet zijn sterkste kanten - wordt er luid gekreund. Maar als Douwes in zijn element is, declameert hij een zelfgeschreven gedicht over een poepende koe of zet het clublied van FC Groningen in. Voor wie het niet kent: Laat ons weer eens juichen.