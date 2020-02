Kijkers smullen van Dionne en Floortje

De programma’s staan met 1,3 miljoen kijkers in de best bekeken programma’s van de kijkcijferlijst van de Stichting Kijkonderzoek. Het NOS Journaal van 20.00 uur werd met een kijkcijferaantal van 1,5 miljoen traditiegetrouw het best bekeken. DNA Onbekend (1.379.000), de Europa League-wedstrijd Getage-Ajax (1.324.000), Floortje Dessing (1.311.000) streden om de tweede, derde en vierde plaats. Het NOS Journaal van 18.00 uur sluit met 1,2 miljoen liefhebbers de top 5 af.

Wereldreiziger Floortje Dessing bezocht voor haar nieuwe programma oude bekenden. ,,Ik word serieus vaak op straat aangesproken en gevraagd: hoe is het met die Amerikaanse Maggie die in Nepal een weeshuis runt of met die griet die in haar eentje op een toendra in Mongolië woont? Dat is het mooie van televisie. Het medium heeft de gave om binnen een slordige drie kwartier verhalen te brengen die mensen in hun hart raken’’, zei ze daarover tegen deze nieuwssite.

Dionne zocht gisteren voor Barry uit of zij een kind is van haar moeders oude werkgever advocaat Louman, en Els wilde weten of haar voormalig voogd Adriaan haar biologische vader is.