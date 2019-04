Kijkers The Passion in vuur en vlam om knappe Judas

Voor Hamming, die vanavond in de binnenstad van Dordrecht het nummer Wen d'r maar aan van Anouk kreeg toebedeeld, is de rol van Judas op het lijf geschreven. ,, Als rockartiest speel ik popmuziek met een rauw randje en Judas is de rauwere gast van de leerlingen van Jezus. Die hele vibe van rock&roll, rauw en stoer neem ik graag mee in Judas. Niet dat Judas een rockster is, maar ik kan best wel wat rockelementen gebruiken als inspiratie‘’, zei hij daarover tegen de EO. ,,Als je aan de ene kant de Rolling Stones en hun levensstijl hebt, dan staat The Passion er lijnrecht tegenover. Maar juist daarom kan je er iets heel vets van maken.’’