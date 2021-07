Kijkers treuren om einde ‘bromance’: Melvin en Pascal hebben Debbie niet nodig

Tijdens dat werk zat Debbie meestal factuurtjes op te maken, maar stond Pascal aan zijn zijde. Ze begrepen elkaar en wisselden ervaringen uit op het ‘mannenpraat-balkon’, zoals Melvin het graag noemde. Die band was des te belangrijker toen gisteren een nieuwe kaper op de kust verscheen, Jelmer. Die kreeg nu even alle aandacht van Debbie, maar de twee andere mannen hadden elkaar.

Buurman en buurman

Die liet de andere heren na de wandeling in de waan dat hij een privédate met Debbie had gehad. Pas de ochtend erna meldde hij dat ‘ie z’n koffers ging pakken. Pascal leek de Italiaanse grond onder zijn voeten te voelen wegzakken. ,,Ik vind het echt, ja...’’, zei hij, terwijl hij zijn ogen neersloeg en met zijn handen wriemelde. ,,Daar gaat mijn maatje.’’

Eenmaal buiten werd een duidelijk contrast zichtbaar. Van alle mogelijke onderwerpen koos Debbie voor de klusjes die Melvin voor haar had gedaan. Want die blijven wél voor altijd. ,,Dankjewel voor alles, jongen’’, zei ze, waarna een ongemakkelijke zoen en knuffel volgden. Des te liefdevoller was de omhelzing van Pascal. ,,Ik ga je missen, jongen. Buurman en buurman’’, zei hij, verwijzend naar hun klusleven in de bed and breakfast, lijkend op dat van het bekend kinderduo. ,,We gaan elkaar zien’’, beloofde Melvin.