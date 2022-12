Kijkers van afscheidsconcert Rob de Nijs diep geroerd: 'Brok in mijn keel’

Het is mooi geweest , het afscheidsconcert van Rob de Nijs, is gisteravond gezien door ruim 1,2 miljoen mensen. Het was daarmee na de twee grote NOS Journaals het best bekeken programma van de donderdag, blijkt uit cijfers van de Stichting Kijkonderzoek (SKO).

Omroep MAX zond de registratie uit van het concert dat Rob de Nijs in juni in de Ziggo Dome gaf. De zanger, die lijdt aan de ziekte van Parkinson, gaf die avond in de Amsterdamse concertzaal zijn allerlaatste concert. De 79-jarige zanger hield het niet droog tijdens het optreden. Hij werd met een staande ovatie ontvangen en ook tijdens het optreden stonden fans meermaals op. De zaal zong nummers als Malle Babbe en Foto van Vroeger luidkeels mee. Tijdens het concert traden ook meerdere gastartiesten op.

Op sociale media deelden veel kijkers gisteravond hoe zij genoten van het afscheidsconcert van De Nijs. Het NOS Journaal van 20.00 uur was het best bekeken programma van de avond, met bijna 1,9 miljoen kijkers. Verder stonden in de top 10 bekende programma’s als Een Vandaag (1 miljoen kijkers), RTL Boulevard (944.000), Oranjewinter (788.000) en Op1 (747.000).

