Kijkers verbaasd over onherkenbare Gwen Stefani: ‘Wat heeft zij met haar gezicht gedaan?’

Gwen Stefani (52) is volop onderwerp van gesprek. De zangeres was te gast in de Amerikaanse talkshow Late Night With Seth Meyers om er het nieuwe seizoen van The Voice te promoten, maar het was vooral haar uiterlijk dat de aandacht trok. Via de sociale media beschuldigden kijkers haar van overmatig gebruik van botox en andere plastische ingrepen. ‘Ze is compleet onherkenbaar geworden!’

Met stijl blond haar en een blote outfit maakte Gwen Stefani haar opwachting in Late Night With Seth Meyers. Het interview was amper van start gegaan, of de kijkers begonnen al volop te speculeren over haar uiterlijk. ‘Ik ben al mijn hele leven lang fan van Gwen, maar ik herkende haar niet. Ik ben zo in de war’, was een van de vele opmerkingen. En ook: ‘Zelfs al liet je mij 100 keer raden wie dit is, ik zou nooit kunnen vermoeden dat dit Gwen Stefani is.’

‘Wat heeft Gwen Stefani met haar gezicht gedaan?’, vroeg weer iemand anders zich af. Terwijl andere kijkers zich afvragen: ‘Heb je een facelift ondergaan? Het ziet er totaal anders uit’, of haar adviseren: ‘Gebruik de volgende keer wat minder fillers. Je begint er als een plastic pop uit te zien.’

‘Het geheim is liefde’

Het is niet de eerste keer dat Gwen Stefani reactie uitlokt met haar ‘eeuwig jonge’ look. De Sweet Escape-zangeres heeft altijd ontkend dat ze plastische chirurgie heeft ondergaan en in 2016 zei ze tegen talkshowhost James Corden dat ze haar uiterlijk te danken heeft aan ‘de liefde’. ,,Toen mijn carrière ontplofte ben ik verliefd geworden (op countryster Blake Shelton, haar echtgenoot, red.). Daar heb ik toen een hele plaat over geschreven. Ik denk dat dat de facelift is die je ziet.”

In een interview met The Daily Telegraph vorig jaar gaf Stefani wel toe dat ze ‘geobsedeerd’ is door haar eigen verouderingsproces. ,,Het is moeilijk voor iedereen om oud te worden en dat onder ogen te moeten zien”, zei ze. ,,Vooral voor vrouwen die in de schijnwerpers staan kan het ontmoedigend zijn. Maar je doet gewoon je best om de mooiste versie van jezelf te zijn, zowel vanbinnen als vanbuiten. Dat mensen praten over mijn uiterlijk neem ik op als een compliment.”

Zo zag Gwen Stefani er eerder uit:

