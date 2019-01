Kijkers verlaten in shock première ‘pedodocu’ over Michael Jackson

De controversiële HBO-documentaire Leaving Neverland , waarin Michael Jackson (1958-2009) wordt afgeschilderd als pedofiel en kindermisbruiker, is gisteren met een hoop bombarie in première gaan op het Sundance -filmfestival in Amerika. Ettelijke kijkers verlieten geschokt de zaal, terwijl psychologen mensen geestelijke bijstand moesten verlenen.

De vier uur lange film van de Britse regisseur Dan Reed deed al op voorhand veel stof op waaien, omdat twee vermeende slachtoffers van Michael Jackson - de 36-jarige Australiër Wade Robson en James Safechuck, de jongen die in 1987 met de zanger in een bekende Pepsi-reclame te zien was - wel heel uitgebreid terugblikken op hun ‘vriendschap’ met de King of Pop. Hoewel Michael Jackson werd vrijgesproken van misbruik, stellen Robson en Safechuck in de spraakmakende docu wel degelijk en stelselmatig door de ster te zijn betast.

De nabestaanden van Michael Jackson hebben geen goed woord over voor de film. Maar verwoede pogingen om de première tegen te houden liepen op niets uit. Tijdens de eerste vertoning van de documentaire stond buiten de bioscoop extra politie om boze Jacksonfans tot bedaren te brengen. In het Egyptian Theater in Park City (Utah) waren hulpverleners aanwezig om kijkers bij te staan. Volgens Amerikaanse media verliet een aantal mensen tijdens de filmvertoning huilend de zaal. Een enkeling zou in het gebouw met een psycholoog hebben gepraat. Het ging in dit geval om iemand die zelf slachtoffer is van misbruik.

In de documentaire stellen de twee vermeende slachtoffers ‘wel degelijk’ te zijn betast door de King of Pop. De feiten zouden zich hebben afgespeeld toen de jongens 7 en 10 jaar oud waren. Tijdens de rechtszaken tegen Jackson verklaarden ze destijds dat de ster ze nooit had aangeraakt. Waarom ze daarop terugkwamen en nu wel spreken over seksueel misbruik en trauma's? Volgens de twee hebben ze een groot deel van hun ervaringen onbewust geblokkeerd. ,,Maar het is echt gebeurd”, verzekeren ze in de film.

De eerste recensies van Leaving Neverland zijn divers. ,,Nu 10 minuten pauze in de vier uur durende documentaire. Wat je ook dacht te weten, de inhoud van deze documentaire is ijzingwekkender dan je je ooit kan inbeelden. En we zitten nog maar in de helft”, schreef filmjournalist Kevin Fallon van website The Daily Beast op Twitter.

,,We zijn halverwege de documentaire en ik weet nu al dat ik vierhonderd douches ga moeten nemen om me weer schoon te voelen”, aldus David Erlich, de filmrecensent van IndieWire. En: ,,Ik kan nooit meer normaal naar Jacksons muziek luisteren.”Ook The Los Angeles Times deelde een verslag: ,,Er is sprake van een ongelooflijk emotionele reactie bij het publiek. Een kijker in de zaal riep plotseling dat ook hij als kind werd misbruikt, en dat deze film meer goed voor de wereld zal doen dan Michael Jackson ooit heeft gedaan.” Rolling Stone: ,,Na afloop was vrijwel iedereen in shock.” Variety typeert de documentaire als ‘schokkend en een overtuigende getuigenis van twee slachtoffers', terwijl The Hollywood Reporter de film ‘eenzijdig’ noemt omdat Michael Jackson zich nooit meer kan verdedigen.

Wanneer Leaving Neverland in Nederland te zien zal zijn, is nog onduidelijk.

