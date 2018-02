Kim Cattrall deelt sneer uit aan Sarah Jessica Parker na 'ongemeende condoleance'

Sex and the City -actrice Kim Cattrall laat er geen twijfel over bestaan dat het momenteel niet zo botert tussen haar en actrice Sarah Jessica Parker. Nadat Parker haar condoleerde met het verlies van haar broer, adviseerde Cattrall haar tegenspeelster om zich toch vooral niet met de zaak te bemoeien.

Cattrall meldde begin deze week dat haar broer, Christopher Cattrall (55), was overleden. Na zes dagen vermist te zijn geweest werd hij uiteindelijk door de politie gevonden bij zijn huis in de Canadese provincie Alberta. Sex and the City-hoofdrolspeelster Sarah Jessica Parker condoleerde Kim met het verlies van haar broer, maar die zat daar duidelijk niet op te wachten.



,,Ik heb jouw liefde en steun op dit tragische moment niet nodig @sarahjessicaparker", schreef Cattrall vanochtend in een als afbeelding geplaatste tekst op Instagram. Onder de afbeelding schreef ze: ,,Het continue contact zoeken is een pijnlijke herinnering aan hoe wreed je echt was en bent toen en nu. Laat me het HEEL duidelijk maken (als ik dat nog niet had gedaan). Je bent niet mijn familie. Je bent niet mijn vriendin. Dus ik schrijf je om je voor de laatste keer te vragen om te stoppen onze tragedie uit te buiten om jouw imago als 'nice girl' te herstellen."

Geen vriendinnen

Cattrall gaf in eerdere interviews ook al aan dat ze haar tegenspeelsters in de sitcom nooit als vriendinnen heeft beschouwd. Het verwijt van Parker vorig jaar oktober dat Cattrall te hoge eisen stelde voor een eventuele derde film in de Sex and the City-reeks, lijkt het vuurtje echter nog wat verder te hebben opgestookt. ,,De enige eis die ik toen had was dat ik geen derde film wilde maken...en dat was in 2016", schreef de actrice toen op Twitter.

Sarah Jessica Parker gaf vorige week in het Amerikaanse programma Watch What Happens Live aan te betreuren dat zij en Cattrall nooit vrienden zijn geworden. ,,Dat breekt mijn hart. Ik vind dat erg jammer, want dat is niet hoe ik me het kan herinneren." Parker heeft nog niet gereageerd op het bericht dat Cattrall vandaag plaatste.