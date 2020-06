Kim en Kanye dreigen ex-beveiliger met miljoenenclaim

Sanulis werkte jaren geleden voor Kim en Kanye en vertelde onlangs over zijn ervaringen in een podcast. Volgens de realityster en rapper verbrak de ex-beveiliger daarmee een overeenkomst waarin stond dat hij geen persoonlijke zaken mocht delen over zijn werk. Ook zegt het koppel dat wat hij zei niet waar is. Mocht Sanulis nog een keer uit de school klappen dan klagen Kim en Kanye hem aan voor miljoenen dollars.

In de podcast vertelde Sanulis over ‘belachelijke regels’ van Kanye. Zo zou hij altijd tien stappen achter hem moeten lopen en werd hij boos als Sanulis hem blokkeerde op foto's van de paparazzi. De beveiliger, tegenwoordig werkzaam als acteur, noemde de rapper de meest chagrijnige en behoeftige ster waar hij ooit voor heeft gewerkt.

De woordvoerder van Sanulis laat aan TMZ weten dat er geen contractbreuk is gepleegd. Hij was te gast in de podcast om te praten over een nieuwe film en alles wat hij zei over zijn voormalig werkgevers waren volgens zijn zegsman oude verhalen die al bekend waren.