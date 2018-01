Kim en Kanye noemen dochtertje Chicago

Yolanthe moest wennen aan het leven in Qatar

19 januari Yolanthe Sneijder-Cabau gaf vanavond in RTL Boulevard toe dat ze even moest wennen aan haar nieuwe leven in Qatar. Inmiddels heeft de 32-jarige brunette het prima naar haar zin in het hete Midden-Oosten. ,,Ik koester elk moment", aldus Yolanthe.