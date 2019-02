Kim en Kanye willen alweer van peperduur appartement in Miami af

the lego movie 2 Elizabeth Banks is een vrouw met veel gezichten

10:01 Vrouwelijke regisseurs zijn nog steeds schaars in Hollywood. Maar actrices die achter de camera plaatsnemen zijn nog zeldzamer. Elizabeth Banks (onder meer te zien in Hunger Games en Pitch Perfect) is een uitzondering. Zij regisseerde onlangs de nieuwe Charlie’s Angels-film, maar is ook een begaafd stemacteur zoals ze bewijst in de tweede Legofilm.