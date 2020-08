Kim Feenstra aanbidt haar lichaam en Geer laat zich testen op corona

‘Amerikaan­se Bacheloret­te zorgt voor drama nadat ze voor opnames al op deelnemer verliefd wordt’

14:01 Had de Videoland-serie The Bachelorette in Nederland te maken met een onverwachte wending, in Amerika kunnen ze er ook wat van. Het liefdesprogramma is daar nog niet uitgezonden of het zestiende seizoen wordt al ‘een van de meest dramatische ooit’ genoemd. Hoofdpersoon Clare Crawley zou last minute zijn vervangen door een andere vrouw.