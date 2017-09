Kim gekiekt in niemendalletje, Chantal gaat voor roze lokken

Actie voor Gert Timmerman weer in de lucht

16:30 De actie die verpleegkundige John Klink was begonnen voor de zieke Gert Timmerman, is weer in de lucht. Nadat in de media werd gesuggereerd dat de 82-jarige zanger zelf achter de donatiecampagne zou zitten, besloot de website de actie te sluiten. Inmiddels kan er weer gedoneerd worden.