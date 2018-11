Kim Kardashian beseft dat privébrandweer luxe is

Kardashian woont samen met haar man Kanye ‘Ye' West aan de rand van een groot park en de vlammen waren al dichtbij toen de brandweerlieden erbij kwamen. Ze wilden niet alleen voorkomen dat hun huis verwoest zou worden, maar ook dat van hun buren.



,,Als ons huis vlam zou vatten, zou het alle huizen in de buurt verwoesten", zei Kardashian. Het stel had ook opdracht gegeven om de andere huizen langs het park te beschermen.



Kim en Kanye zijn heel dankbaar dat hun huis er nog staat en hebben een donatie van 200.000 dollar gedaan aan de brandweerlieden in Californië. Ook hebben ze 200.000 gedoneerd aan een stichting die de slachtoffers van de bosbranden steunt.