Kim Kardashian bevestigt komst vierde kindje via draagmoeder

Kardashian weet niet meer aan wie ze het babynieuws verklapte, maar in gesprek met Cohen geeft ze toe dat alle geruchten tot nu toe kloppen. Op de vraag of het stel al weet wanneer het kindje ter wereld komt, reageerde ze: ,,Ja, dat weten we. Het is ergens binnenkort.’’



Dat het om een jongetje gaat, blijkt ook te kloppen. ,,Het is een jongen, ja. Iedereen wist het toch al’’, zei ze tegen Cohen. Die reageerde met: ,,Ja, maar je hebt het nooit bevestigd!’’



Kim en Kanye hebben twee dochters en een zoon: North (5), Saint (3) en Chicago (11 maanden). Chicago, het jongste meisje, kwam ook ter wereld via een draagmoeder. Daar koos het stel bewust voor; Kardashian kampte namelijk met complicaties tijdens haar twee zwangerschappen, waardoor dokters haar adviseerden zelf niet meer zwanger te worden.