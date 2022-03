Kim Kardashian gaat van top tot teen in loeistrak geel afzetlint en Dua Lipa gooit microfoon in publiek

poll Wie is de Mol? Fresia haalde veruit het minste geld op, tenzij Everon de Mol is

Miljoenen kijkers jagen al wekenlang op de Mol en zaterdag komt het spelprogramma van de AvroTros tot een hoogtepunt. Dan zullen we weten wie de boel bedriegt en wie dat het beste in de gaten had. Als we kijken naar welke kandidaat het meeste geld ophaalde voor de pot, blijven er twee verdachten over: Fresia Cousiño Arias en Everon Jackson Hooi.

3 maart