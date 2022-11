Kim Kardashian heeft last van bijzondere stalker en Grey’s Anatomy-actrice heeft goed nieuws

Royaltypro­gram­ma Blauw Bloed krijgt weer prominente plek op zaterdag­avond

EO-programma Blauw Bloed wordt weer in ere hersteld. Het royaltyprogramma krijgt bijna drie keer zoveel zendtijd als nu en wordt als vanouds uitgezonden op zaterdagavond op NPO2. Anne-Mar Zwart, die afgelopen jaar al regelmatig te zien was in Blauw Bloed, wordt het vaste gezicht.

11 november