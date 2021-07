Kim Kardashian met kinderen naar releasefeestje van ex Kanye West

foto's Kim Kardashian over blote jurk bij Vaticaan: ‘Dresscode niet geschonden’

2 juli Kim Kardashian (40) heeft zich naar eigen zeggen keurig aan de kledingregels gehouden toen ze afgelopen week het Vaticaan bezocht. De realityster verscheen in een schouderloze jurk met grote uitsnedes bij de residentie van de paus, terwijl zulke kleding daar binnen verboden is. De sexy outfit was echter alleen zichtbaar toen ze buiten arriveerde, verzekert ze nu.