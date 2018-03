Kim Kardashian noemt bevallingen traumatisch

Tygo Gernandt pakt rol in film over Bokkenrijders

10:00 Tygo Gernandt, Peter Faber en Joes Brauers spelen de hoofdrollen in Voor Galg en Rad, een korte film over de legendarische bende van de Bokkenrijders. De trailer van de film, die in de luwte is opgenomen, werd vandaag gelanceerd door Cinesud, een platform dat Limburg als filmgenieke regio wil promoten.