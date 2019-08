Kim Kardashian onder vuur omdat ze dochter Chicago (1 jaar) met slang laat spelen

Grant Kemmerer, expert van de dierenshow Wild World of Animals, noemt het zeer onverstandig om de slang aan zo’n jong meisje te geven - ondanks het normaal gesproken erg rustige gedrag van de korenslang, die niet giftig is. ,,Het lijkt me niet erg wijs om het dier te overhandigen aan een kind van die leeftijd", zegt Kemmerer tegen Page Six. Hij was al met wilde dieren te zien in onder meer The Tonight Show en Jimmy Kimmel Live. ,,Een kind van die leeftijd begrijpt niet noodzakelijkerwijs de fijne vingergevoeligheid die nodig is om met zo’n delicaat dier om te gaan. Je kan zien dat het kind de nek en het lijf van de slang vastgrijpt, wat ervoor kan zorgen dat het zich ongemakkelijk kan voelen en misschien in het defensief treedt.”



Dat er een begeleider bij Chicago was, kan Kemmerer niet geruststellen. ,,Ik ben ervan overtuigd dat de begeleider zeker was over het gedrag van zijn of haar dier, maar in de regel zou ik zo'n exotisch dier nooit overhandigen aan een kind van die leeftijd. Er kan te veel misgaan.” De man geeft ook toe dat hij zich erg ongemakkelijk voelde toen hij zag hoe dicht de slang bij Chicago’s gezicht kwam.



Heel wat ‘gewone’ volgers van Kim uitten ook hun bezorgdheid over de manier waarop Chicago de slang vasthield. Iemand schreef zelfs: ,,Misschien moet je haar leren hoe ze het dier netjes moet vasthouden en het verdomme geen pijn moet doen! Goed gedaan, om je kind een slang te laten bewegen en vastgrijpen op een manier die erg pijnlijk is voor het kleine wezentje.” Kardashian heeft nog niet gereageerd op de kritiek.