Kim Kardashian terug op sociale media na scheidingsgeruchten

Karin wordt ruim 20 jaar na eerste Big Brother nog altijd herkend: ‘Best ongemakke­lijk’

8 januari De nieuwe reeks van Big Brother stond afgelopen week volop in de belangstelling. Maar de allereerste serie in 1999 was pas echt een hype. Karin van Elswijk, destijds een 39-jarige Apeldoornse huisvrouw, zat bijna honderd dagen in het huis. ,,Zelf zou ik nooit weer meedoen.’’