Kim Kötter en Jaap vieren vierdaags huwelijk: We zitten op een roze wolk

Het was Jaap Reesema (33) die eind vorig jaar op zijn knieën ging voor de voormalig Miss Universe. Nu, negen maanden later, heeft het sprookjeshuwelijk van de twee eindelijk plaatsgevonden. ,,De aller-aller-allermooiste dag uit ons leven was vandaag... We hebben de liefde gevierd met onze lieve familie & vrienden in het prachtige Tirol. Op de mooiste locatie ooit", schrijft de de 36-jarige Kim op Instagram. Te zien is hoe ze haar kersverse echtgenoot op een houten bankje romantisch, met een betoverend uitzicht, in de ogen kijkt.



Het cliché blijkt waar, Kim en Jaap zitten op een roze wolk waar ze voorlopig nog niet van af komen. ,,Voor nu alleen nog even deze foto. Zodra ons vierdaagse huwelijk voorbij is, posten we meer! Of misschien wel eerder omdat het allemaal zoooooo gaaf is", maakt de blondine haar volgers nieuwsgierig.