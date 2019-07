Kim-Lian duikt in haar verkleedkist en Martijn trekt z’n grapjas aan

‘Maradona leeft nog en dat was niet altijd in mijn voordeel’

11:31 De bekroonde documentairemaker Asif Kapadia, die eerder de levens van Amy Winehouse en Ayrton Senna verfilmde, haalde veel trammelant op zijn hals toen hij een film over voetbalfenomeen Diego Maradona maakte. ,,Het grote verschil is dat hij nog leeft. Dat was niet altijd in mijn voordeel.’’