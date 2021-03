Kim-Lian van der Meij in Zweden opgenomen in het ziekenhuis

Podcast MovieInsi­ders Filmmuziek Special: Deze sound­tracks bezorgen je de koude rillingen

28 februari Psycho, Jaws en Halloween; zo maar wat filmtitels waarvan de muziek misschien wel net zo bekend is als de film zelf. In deze maandelijkse MovieInsiders Filmmuziek Special duiken AD-filmredacteur Gudo Tienhooven, filmmaker Coen Haver en ‘Mr. Horror’ Jan Doense diep in de wereld van de sinistere soundtracks. Een podcast over, maar vooral ook mét heel veel muziek.