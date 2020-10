Kim ligt wakker en een verdrietige dag voor Geer

Ernstig zieke Ernst Daniël Smid maakt diepe indruk in The Masked Singer: ‘Het is zo’n eer’

24 oktober De onthulling van de mysterieuze yeti in The Masked Singer heeft vanavond voor emotionele reacties gezorgd bij kijkers. Achter het masker van de verschrikkelijke sneeuwman bleek baritonzanger Ernst Daniël Smid (67) schuil te gaan, die lijdt aan de ziekte van Parkinson. Op Twitter was er unaniem lof voor zijn doorzettingsvermogen.