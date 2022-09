Kim maakt pikante hotelkiekjes en Bridget is klaar voor een knokpartij

Recensie Sterk debuut van nieuwe band Musketiers maakt al nieuwsgie­rig naar het vervolg

In onze playlist maken we je wegwijs in het actuele aanbod van on demand-films, series, albums en podcasts. Wat moet je (niet) gezien of geluisterd hebben en waarom? Vandaag het debuutalbum van Musketiers, de samenwerking tussen Paskal Jakobsen, Bertolf Lentink, Paul de Munnik en Daniël Lohues.

28 september