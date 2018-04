Kim neemt het op voor Kanyes Twitter-tirade: Iedereen heeft recht op een mening

Niet iedereen reageerde enthousiast op Kanyes Trump-tweets, maar daar maakt zijn vrouw zich boos over. ,,Hij heeft een aantal dingen gezegd over Trump, waarmee veel mensen, inclusief ikzelf, het niet eens zijn. Maar dat is ZIJN mening. Iedereen heeft recht op een eigen mening. Kanye zal nooit de harten van iedereen stelen, omdat hij is wie hij is en daarom houd ik van hem. Kanye is zijn tijd ver vooruit."



Gewoonlijk laat de reality-ster meer op Instagram van zich horen, vooral met sensuele foto's. Deze keer stuurt ze een hele rits tekstjes de wereld in op Twitter, waarvan één direct aan haar man gericht nadat hij foto's vanuit hun huis deelde. ,,Hé schatje, we zouden ons huis toch niet op social media zetten?"