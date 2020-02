Kim showt bikinibody en Renate en Winston hebben spelletjesavond

De Slimste Mens Bloedfana­tie­ke Marieke: Sorry, maar ik wil gewoon écht niet verliezen

10:35 De bloedfanatieke verslaggeefster Marieke van de Zilver (33) van RTL Nieuws werd gisteravond na een zenuwslopende finale de 15de winnaar van De slimste mens. Niet iedereen is daar even blij mee. ,,Sorry, maar ik wil gewoon écht niet verliezen. Het is vast een genetisch defect.’’