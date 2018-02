Kim showt haar abnormaal dunne figuur op 'vergeten' foto

De foto komt slechts een dag nadat Kim in een filmpje op haar app had onthuld dat haar taille nog nooit zo smal is geweest. Haar zus Kourtney, die ook in de video figureert, vraagt Kim er op een gegeven moment naar. ,,Ik kan je heupen echt niet meer serieus nemen... je taille is zo klein en je heupen zo groot", zegt ze vol ongeloof.



Kim onthult vervolgens dat haar taille 24 inches is, zo'n 61 centimeter. Haar heupen hebben een omtrek van 39 inches, ruim 99 centimeter.