Kim straalt in doorzichtige kimono en Renate heeft dé tip om af te vallen

zomergasten Janine Abbring over nare opmerkin­gen op sociale media: ‘Doet altijd een beetje pijn’

Natuurlijk is ze bang om fouten te maken op tv. Maar: ‘Ik denk dat mensen je veel vergeven als je je kwetsbaarheid laat zien.’ Voor het zesde jaar op rij presenteert Janine Abbring (46) Zomergasten. Reden voor een goed gesprek met ons weekendmagazine Mezza over rugwervels, Bulgaarse hondjes, vrienden in de tv-wereld, pestgedrag en haar nieuwe liefde.

23 juli