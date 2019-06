Kimberley deelt bizar babyfeitje en Joelle toont voor het eerst haar zoontje

Gisteren werden Joëlle Witschge en haar verloofde Dave Bulthuis de trotse ouders van een zoontje. Het kindje Rio, dat werd geboren in het ziekenhuis van de Zuid-Koreaanse stad Ulsan, wordt meteen getoond op Instagram. Het mannetje ligt rustig te slapen met zijn oogjes dicht.

Dit is wel heel erg toevallig: Kimberley Klaver en haar beste vriendin zijn op precies dezelfde datum uitgerekend. De eerste spruit van de blonde actrice en haar vriend Michel, met wie ze een jaar samen is, wordt in augustus verwacht.