Kimberly: Zingen is magie. Dit is wat ik wil

Stichting Stop Pesten Nu kan niet lachen om Giels strippergrap

7:32 De stichting Stop Pesten NU heeft zich uitgelaten over het stripper-incident dat gisteren plaatsvond in de studie van Giel Beelen. De radio-dj ontving zanger Tim Knol, maar liet kort daarna een stripper komen. ,,Het is pesten als de ontvanger het niet leuk vindt, zeker als je ook nog eens je radiomacht gaat inzetten", reageren ze fel op Twitter.