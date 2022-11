Kinderloze Jennifer Aniston (53): ‘Had iemand me maar geadviseerd om mijn eitjes in te vriezen’

Hoewel ze het heel erg heeft geprobeerd, kreeg Jennifer Aniston (53) nooit kinderen. De Friends -actrice zocht het jarenlang tevergeefs in IVF en andere alternatieven. Achteraf gezien had ze graag advies gehad rond het invriezen van haar eitjes.

Jennifer Aniston, die wereldberoemd werd door haar rol van Rachel in de sitcom Friends, vertelt in een interview met magazine Allure over haar nooit vervulde wens om moeder te worden. ,,Ik probeerde IVF, ik dronk speciale Chinese thee, ik deed van alles. Het waren zware jaren, waarin ook voortdurend werd gespeculeerd of ik zwanger was of niet. Ik heb er alles aan gedaan, maar zou er iets voor over hebben gehad als toen iemand me had geadviseerd om mijn eitjes in te vriezen.’’

Spijt

De actrice had twee huwelijken met collega’s, eerst met Brad Pitt (2000-2005) en later met Justin Theroux (2015-2017). ,,Ik heb nergens spijt van’’, zegt ze over haar pogingen om een zwangerschap af te dwingen. ,,Ik voel nu, op mijn 53ste, ook opluchting. Ik hoef er nu niet meer over na te denken, want deze boot is nu echt vertrokken.’’

Wat Aniston wel heeft geraakt, vertelt ze in het interview, zijn berichten over haar vermeende egoïsme. ,,Er werd gezegd dat ik alleen maar oog had voor mijn carrière en dat mijn man bij me wegging omdat ik hem geen kind schonk. Dat waren absolute leugens, die mij hebben gekwetst.’’

Scene uit de serie Friends, waar Jennifer Aniston Rachel speelde. Tegenspeler David Schwimmer vertolkte het personage van Ross.

